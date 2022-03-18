Общество 18.03.2022 20:26
18.03.2022 20:26
В пятницу, 18 марта, стало известно о гибели на Украине еще одного военнослужащего из Волгограда. В ходе спецоперации был убит подполковник Александр Блинов.
— В ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины погиб подполковник из Волгограда Александр Блинов. Вечная память!!! — такое сообщение было опубликовано вечером на странице регионального отделения "Боевого братства" в соцсети.
Известно, что Александр Блинов погиб при исполнении долга 15 марта.
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