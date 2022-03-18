Общество

Подполковник из Волгограда Александр Блинов погиб в ходе спецоперации

Общество 18.03.2022 20:26
18.03.2022 20:26


В пятницу, 18 марта, стало известно о гибели на Украине еще одного военнослужащего из Волгограда. В ходе спецоперации был убит подполковник Александр Блинов. 
— В ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины погиб подполковник из Волгограда Александр Блинов. Вечная память!!! — такое сообщение было опубликовано вечером на странице регионального отделения "Боевого братства" в соцсети.  
Известно, что Александр Блинов погиб при исполнении долга 15 марта. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
18.03.2022 20:25
Общество 18.03.2022 20:25

0
Далее
Общество
18.03.2022 20:02
Общество 18.03.2022 20:02

0
Далее
Общество
18.03.2022 18:21
Общество 18.03.2022 18:21

0
Далее
Общество
18.03.2022 17:06
Общество 18.03.2022 17:06

0
Далее
Общество
18.03.2022 16:40
Общество 18.03.2022 16:40

0
Далее
Общество
18.03.2022 16:33
Общество 18.03.2022 16:33

0
Далее
Общество
18.03.2022 15:59
Общество 18.03.2022 15:59

0
Далее
Общество
18.03.2022 15:50
Общество 18.03.2022 15:50

0
Далее
Общество
18.03.2022 15:11
Общество 18.03.2022 15:11

0
Далее
Общество
18.03.2022 14:45
Общество 18.03.2022 14:45

0
Далее
Общество
18.03.2022 13:30
Общество 18.03.2022 13:30

0
Далее
Общество
18.03.2022 13:03
Общество 18.03.2022 13:03

0
Далее
Общество
18.03.2022 12:32
Общество 18.03.2022 12:32

0
Далее
Общество
18.03.2022 12:08
Общество 18.03.2022 12:08

0
Далее
Общество
18.03.2022 12:02
Общество 18.03.2022 12:02

0
Далее

Лента новостей

21:41
Сильные ночные заморозки не спешат покидать Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:03
Волгоградцы пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»Смотреть фотографии
20:26
Подполковник из Волгограда Александр Блинов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
20:25
Буква Z засияла на фасаде гостиницы «Ахтуба» в ВолжскомСмотреть фотографии
20:02
Обживаются и проявляют характер: журналисты навестили спасенных полицейскими в Волгограде экзотических зверейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:21
ДТП с 4 автомобилями отрезали дорогу из центра Волгограда на АнгарскийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
В Волгограде пересчитали участников митинга в честь воссоединения с КрымомСмотреть фотографии
17:33
Банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда уезжает в колониюСмотреть фотографии
17:06
Раритетные авто и огромная буква Z: в Волгоградской области автопробегом поддержали военныхСмотреть фотографии
16:40
Суд в Волгограде признал неприличной рекламу сушиСмотреть фотографии
16:33
Депутаты, пенсионеры и студенты: на «Крымскую весну» в Волгограде пришли тысячи человекСмотреть фотографии
16:08
Ольга Зубарева отменила обязательную вакцинацию в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:59
СК России разъяснил новый закон о фейках и дискредитации армииСмотреть фотографии
15:50
«Это отстой!»: маршрутки из Волжского тормознут на Нижнем Тракторном в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Генпрокуратура заявила о неоправданном росте цен на продукты и товарыСмотреть фотографии
15:11
Жителя Волгограда посреди улицы забили металлической трубойСмотреть фотографии
14:49
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTubeСмотреть фотографии
14:45
Звёздная битва за «Здоровое питание школьников» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:18
Валерия Кроман второй раз стала главой Центрального района ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Бочаров призвал на помощь представителей федеральных ведомств и силовиковСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде оставил в колонии пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде заявили об отсутствии критических перебоев с прокладкамиСмотреть фотографии
13:03
Налоговые органы советуют волгоградцам следить за долгами по SMSСмотреть фотографии
12:32
Бочаров встретится с руководителями волгоградских подразделений федеральных ведомствСмотреть фотографии
12:28
Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастейСмотреть фотографии
12:08
«Его знали все бабушки»: в Волгоградской области простятся с погибшим в страшном ДТП соцработникомСмотреть фотографии
12:02
Погибшего на Украине уроженца Волгоградской области представили в Ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Росприроднадзор хочет найти хозяина изъятых в Волгограде экзотических животныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 