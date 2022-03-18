Общество

Звёздная битва за «Здоровое питание школьников» пройдет в Волгограде

Общество 18.03.2022 14:45 Новости компаний
18.03.2022 14:45 Новости компаний


В рамках проведения международной акции «Здоровое питание школьника», организованной Отраслевым союзом развития социального питания и АНО «Сделаем Вместе», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, партийного проекта "Мир Возможностей", МДЦ "Артек" в Волгограде состоится ряд мероприятий, посвященных школьному питанию, а также профессиональному развитию поваров социального питания.
 Мероприятия пройдут в рамках мобилизационного проекта «Единой России» - «Мир возможностей». В рамках этого проекта партия проводит несколько всероссийских и международных акций: «Люди Артека», «Культурный код народов России», «Здоровое питание школьника» и ряд других.
«Здоровое питание школьников» - международная социальная акция, задача которой - сформировать потребность в здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей. Участие в акции могут принять ученики 8-10 классов. Авторы лучших работ будут награждены путевками в МДЦ «Артек».
 В субботу 19 марта состоится финал конкурса «Лучший в профессии повар!». На протяжении нескольких месяцев повара социального питания соревновались в мастерстве приготовления блюд, в результате серьезной конкурентной борьбы в финал состязаний вышли 6 команд, которым теперь предстоит проявить свои таланты и навыки в борьбе за звание «Лучший в профессии «Повар».
Оценивать конкурсные работы финалистов будет не только жюри, во главе с председателем – Самохваловым Сергеем Викторовичем – директором ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли», но и известный шеф-повар ресторанных брендов, амбассадор федеральных торговых марок и эксперт Отраслевого союза развития социального питания Григорий Мосин.
Также Григорий Мосин в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли проведет мастер-класс для участников конкурса: «3 блюда для школьного завтрака». Вместе с поварами он предложит взглянуть на школьные блюда по-новому, ведь соревнования – это не только проверка на мастерство владения навыками профессии, но и возможность расширять границы деятельности и создавать новые тренды.
«Звездный» подход к приготовлению школьного завтрака ждёт и юных волгоградцев. В воскресенье 20 марта в мастерской Палером состоится кулинарный баттл, в котором примут участие как профессионалы поварского дела, так и приглашенные звёздные гости. Знаменитые блогеры и известные жители Волгограда во главе с Григорием Мосиным будут соревноваться в приготовлении завтрака с профессиональными поварами и студентами, а экспертная комиссия оценят приготовленные блюда.
Участниками мероприятия станут: журналист Вероника Караваева, многодетная мама, художник, создатель кукол, номинант конкурса "Наша красивая мама" Екатерина Борзунова, предприниматель, общественный деятель Арина Шейгеревич, крестьянин, блогер, автор сборника казачьих рецептов Андрей Прошаков.
В понедельник 21 марта главный шеф-повар «СоюзСоцПит» примет участие в дегустации школьного завтрака, а после проведет кулинарный мастер-класс по приготовлению здоровых и полезных блюд для ребят, участвующих в акции «Здоровое питание школьника». Итогом дня станут дебаты между школьниками по вопросам здорового питания: «вкусно или полезно», «Если бы я был директором школы: что убрать или добавить в меню».
Фото - из личного архива Г. Мосина

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