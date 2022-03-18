Сегодня, 18 марта, стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине еще одного уроженца Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию города Чехов, ефрейтора Станислава Сорокина похоронили 16 марта. Посмертно он представлен к высокой награде.

— Жители городского округа Чехов проводили в последний путь служащих Вооружённых сил РФ. Ефрейтор Станислав Сорокин и лейтенант Антон Ситников погибли при исполнении воинского долга на территории Украины в ходе военной спецоперации РФ, — сообщили в администрации Чехова. — Ефрейтор Станислав Сорокин появился на свет в 1994 году. Проходил службу в Туле, был призван на Украину, погиб. По желанию вдовы был похоронен в селе Новый Быт 13 марта 2022 года. Панихиду совершили в монастыре Вознесенская Давидова пустынь. У Сорокина остались двое детей, 2019 и 2017 года рождения. Оба военнослужащих представлены к Ордену Мужества посмертно.

Известно, что Станислав Сорокин родился в Нехаевском районе Волгоградской области.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов.