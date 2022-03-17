Бочаров предложил волгоградцам поддержать теплом военных России

Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 17 марта, призвал жителей региона присоединиться к волгоградской акции «Тепло из дома» и поддержать военнослужащих, находящихся сейчас на Украине. Предложение прозвучало на встрече с лидерами парламентских политических партий, руководством ОНФ, областной общественной палаты и совета ветеранов.

Открывая встречу, Бочаров напомнил, что сегодня Россия делает все, чтобы остановить войну, которую восемь лет вели киевские власти при поддержке США и ряда зарубежных стран против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Глава региона отдельно подчеркнул, что среди военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, много жителей Волгоградской области. Сегодня им, а также их товарищам, как никогда необходима поддержка россиян.

— На встречах с жителями Волгоградской области, с представителями общественности всегда звучат слова поддержки и добрые пожелания нашим военнослужащим. Огромное спасибо всем, кто сегодня защищает жителей Донбасса и наше Отечество. Давайте еще раз поддержим и поблагодарим наших военнослужащих, — сказал волгоградский губернатор. — Мы с вами знаем, насколько во все времена людям, которые находятся вдали от дома, важна, значима и желанна весточка из родного дома и просто слова поддержки. Сейчас, в связи с выполнением ряда задач, такие возможности у семей военнослужащих, у их родных и близких очень ограничены. В этой связи считаю очень правильным и важным поддержать инициативу жителей Волгоградской области по проведению акции «Тепло из дома».

Чтобы принять участие в акции, нужно написать письмо солдатам или выбрать сувенир, напоминавший бы им о родном доме. Координировать в регионе акцию будет Волгоградское отделение союза женщин России. Желающим поддержать военных волгоградцам необходимо обращаться по адресу: Волгоград, ул. Советская, 5, офис 302. Уточнить информацию можно по номеру телефона (8442) 38-01-52.