



Губернатор Бочаров 17 марта принял участие совещании с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком. Во время видеоконференции глава Волгоградской области доложил о продвижении работы по социальной догазификации.

— В Волгоградской области совместно с компанией «Газпром» продолжается плановая работа по выполнению поручения президента Российской Федерации о социальной догазификации населенных пунктов. Работу координирует региональный штаб по газификации под моим руководством, — сообщил губернатор Волгоградской области. — Обеспечено взаимодействие с федеральным штабом по газификации, ведем активную работу с жителями.

По словам Бочарова, в Волгоградской области газ дотянут до 10211 на основе поступивших заявок от жителей.

— Принят ряд серьезных решений, повышающих доступность и эффективность догазификации, что позволило в 2021 году плановый показатель исполнить на 110%, — сообщил глава региона. — В 2022 году запланирована догазификация оставшихся домовладений. Работа по догазификации в Волгоградской области ведется и финансируется в графике. Взаимодействие с «Газпромом» и его структурными подразделениями на территории Волгоградской области выстроено и конструктивно, всё идет в плановом порядке, готовы все выполнить в срок.

Напомним, что в Волгоградской области решением губернатора почти в три раза увеличен размер компенсации затрат на покупку газового оборудования для льготных категорий жителей — с 17,7 до 50 тысяч рублей.

Социальная догазификация предполагает бесплатное подведение газа о границ земельного участка, а также врезку в распределительные сети и пуск газа для жилых домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Работы на территории участка и внутри дома, связанные со строительством сетей газопотребления, а также приобретение газового оборудования выполняются за счет собственника.