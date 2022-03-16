В Волгограде умер изучавший опасные инфекции доцент Дмитрий Викторов

Волгограде 16 марта стало известно о скоропостижной смерти заместителя директора Волгоградского научно-исследовательского противочумного института, доктора биологических наук, доцента Дмитрия Викторова. Об этом сообщили в среду его коллеги. Видный волгоградский ученый скончался на 59-м году жизни.





— Вся трудовая деятельность Дмитрия Викторовича связана с противочумной системой, которой он посвятил все свои силы и творческий потенциал, прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора института, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. — Крупный ученый, автор более 350 научных работ, 20 патентов на изобретения, он стоял у истоков изучения молекулярных механизмов формирования множественной лекарственной устойчивости патогенных буркхольдерий. Основными направлениями его научной деятельности являлись молекулярная эпидемиология и молекулярная генетика возбудителей особо опасных бактериальных и вирусных инфекций, исследования в области структурной и функциональной геномики, протеомного анализа и генетики лекарственной резистентности возбудителей ООИ. Под его руководством защищены 4 кандидатские диссертации.

Дмитрий Викторов з а многолетний добросовестный труд, существенный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического блaгополyчия населения, высокий профессионализм и творческий подход в работе был награжден орденом Пирогова, отмечен Благодарственным письмом Президента РФ, благодарностями Министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, администрации института.





— Дмитрий Викторович навсегда останется в наших сердцах блестящим ученым, внимательным, отзывчивым, прекрасным и жизнелюбивым человеком, — говорят коллеги Дмитрия Викторова сегодня.





Коллектив института выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.



