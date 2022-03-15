В Волгоградской области умер 95-летний ветеран Великой Отечественной войны

На 96-ом году жизни в Волгоградской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Кравченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете ветеранов Новоаннинского района Волгоградской области, Дмитрий Семенович проживал в городе Новоаннинский. О его смерти стало известно сегодня утром.

Дмитрий Кравченко ушел добровольцем на фронт в 17 лет. Был связистом, участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии. Награжден медалью за Отвагу, орденом Отечественной войны II cтепени.

Напомним, что 11 марта в Волгоградской области ушел из жизни 99-летний участник Сталинградской битвы Владимир Федорович Ананьев. Заслуженного фронтовика похоронили накануне в Волгограде.