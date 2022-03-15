В Волгоградской области не планируют отменять масочный режим

Жители Волгоградской области после отмены губернатором QR-кодов и последних новостей из столицы об отмене масочного режима ждут аналогичных шагов и в своем регионе. Однако, как сообщил ИА "Высота 102" источник в областном оперативном штабе, такая возможность пока не рассматривалась.

— На сегодня информации о возможной отмене масочного режима в регионе не поступало, — сообщил собеседник информагентсва утром 15 марта. — Однако все может измениться даже в течение этого дня. Повторюсь, что на этот час такая перспектива даже не обсуждалась.

Напомним, что решение об отмене QR-кодов на территории Волгоградской области Андрей Бочаров принял 4 марта. С 6-го числа волгоградцы перестали предъявлять его при посещении магазинов, кафе и прочих общественных мест. С того же дня в Волгограде и области в прежнем формате возобновили работу спортзалы, детские игровые комнаты, фуд-корты, а ресторанам и кафе продлили время работы до часа ночи.

Фото: ИА "Высота 102"