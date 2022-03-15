В Волгограде запланированы массовые отключения электроэнергии

Общество 15.03.2022 08:12
15.03.2022 08:12
В шести районах Волгограда сегодня запланированы плановые отключения электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные АО «ВМЭС», свет пропадет на время в домах шести районов города – Советском, Кировском, Красноармейском, Центральном, Тракторозаводском и Дзержинском. Под отключения попадет часть домов, как многоквартирных, так и расположенных в частном секторе. Без света останутся жители более тысячи домов.
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