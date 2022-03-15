Концессии запустили акцию, позволяющую спланировать расходы

Общество 15.03.2022 10:05
15.03.2022 10:05
Для удобства горожан Концессии водо- и теплоснабжения запустили акцию «Оплати коммуналку авансом - планируй расходы грамотно». Данная акция позволяет грамотно оценить свои финансовые возможности и спланировать будущие затраты. Если оплатить тепло, водоснабжение и водоотведение авансом в счёт будущих периодов – появляется возможность надолго забыть про рутинную обязанность оплачивать данные услуги.
В текущих условиях эксперты советуют:
– не совершать необдуманных, импульсивных покупок или вложений: сейчас уже поздно и крайне невыгодно покупать валюту, электронную технику «про запас», брать жильё в ипотеку – в таких ситуациях есть риск потерять больше, чем приобрести;
– не брать кредиты и не копить долги: в связи с увеличением ставки рефинансирования ЦБ РФ сумма пени увеличилась более, чем в 2 раза – накопив просрочку, есть риск все сильнее провалиться в долговую яму;
– вкладывать в жизненно необходимое: есть возможность надолго забыть про рутинную обязанность оплачивать услуги ЖКХ, если оплатить коммуналку авансом в счёт будущих периодов.
Как можно воспользоваться акцией:
– возьмите последний платёжный документ за тепло и воду;
– начните оплату любым привычным для вас способом (в кассе, по QR коду, в личном кабинете ИВЦ);
– внесите любую сумму, которую вы можете вложить в будущие периоды оплаты услуг водо- и теплоснабжения;
– данная сумма покроет будущие периоды и вам не нужно будет оплачивать новые платежные документы и беспокоиться о возможной просрочке и пени, достаточно лишь отслеживать остаток аванса на своем лицевом счете.
Дополнительно сообщаем, что «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают работать и в полном объеме поставлять в дома волгоградцевхолодную, горячую воду и теплоснабжение, также в штатном режиме продолжаются необходимые ремонтные работы.
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