Волгоградцы пожаловались на сбой в работе интернет-магазина Wildberries

Жители Волгоградской области сообщили о проблемах со входом на сайт Wildberries и оформлением заказа у онлайн-ретейлера. Согласно данным интернет-сервиса DownDetector, сообщения о сбоях в работе интернет-магазина поступают с 6 часов утра 14 марта.
Согласно оперативной информации, количество сообщений о сбоях снижается. Однако жители Волгограда не могут войти на сайт – система не присылает смс-код для входа. Тем, кому удалось войти с компьютера или через мобильное приложение, не удается оформить заказ – ошибка возникает на стадии оплаты товара.
– Я уже несколько раз пыталась купить корм для своей кошки, пока на него держится относительно низкая цена. С самого утра интернет-магазин не дает мне оплатить товар, оформление заказа не происходит, выскакивает ошибка. Боюсь, что завтра, когда все восстановят, мой товар будет уже гораздо дороже либо его вообще не останется, – рассказала волгоградка Наталья Е.
Чем вызваны проблемы в работе маркетплейса, не сообщается. По сообщению представителя Wildberries, в настоящее время ведется работа над устранением ошибок.