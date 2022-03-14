Волгоградская трудинспекция перешла на усиленный режим работы

Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия - 8-800-707-88-41 - работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени, сообщили ИА «Высота 102» в министерстве труда и социальной защиты РФ. Сотрудники волгоградской гострудинспекции будут общаться с гражданами по телефону горячей линии 8-903-479-80-20.

— Система консультирования граждан - двухуровневая: комментарии, разъяснения, ответы на базовые вопросы гражданин может получить на федеральной горячей линии. Она работает круглосуточно. Второй уровень — это региональные инспекции. Они перешли в ежедневный режим работы с 9 утра до 9 вечера. Если работник намерен подать жалобу и хотел бы проконсультироваться, как это сделать — можно обратиться напрямую на региональную горячую линию, — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Для профилактики нарушений прав работников региональные госинспекции труда направляют работодателям предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Инспекторы начали профилактические визиты в компании, которые находятся в группе риска.

Напомним, в 2020 году горячая линия Роструда также переходила в круглосуточный режим. Инспекторы помогали как работникам, так и представителям компаний приспособиться к новым условиям работы. По-прежнему можно обратиться с жалобой онлайн - через портал онлайнинспекция.рф.

Фото сайта Минтруда РФ.