В Волгограде 14 марта 3 СНТ останутся без света





Отключения света запланированы сегодня в нескольких районах Волгограда и СНТ. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в Тракторозаводском районе не будет электричества с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Центральная, 1а, 1-51, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751, на ул. Менжинского, 2, 10, 11 и 11а, а также на территории СНТ «Вымпел» массивы №1 и 3.

В это же время отключат свет в домах Кировского района на ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.

В Советском районе с 9-00 до 17-00 придется провести без электричества жителям домов по ул. Алексеевская,14, ул.Чернышковская, 2-46, 1, 3, 7-41, 41а, 39а, ул.Урюпинская,7-27, 23а, 8-26, 29-47, 28-48, ул.Криворожская,17,10-18, 19, 20-28, ул.Светлогорская,11-19, д.14-20, 22-28, 21-27, ул. Бударинская, 3-41, 2-42. Также не будет света в домах на улицах Крутая, Курганная, Дубравная, Парковая, Звездная, Высотная и Окольная и на территории СНТ «Звезда-2» и «Звезда-1», на ул.Алексеевская д.14, 22, 26, ул.Чернышковская д.2-46 д.1 д.3 д.7-41 д.41а д.39а, ул.Урюпинская, 7-27, 23а, 8-26, д.29-47 д.28-48, ул.Криворожская, 17, 10-18,19, 20-28, ул.Светлогорская, 11-19, 14-20, 22-28, 21-27.

Отключения коснутся и Центрального района – домов по пр. Ленина, 30 и ул. 13-й Гвардейской Дивизии,7.

В Дзержинском районе города на восемь часов пропадет свет в домах на ул. Сестрорецкая, 31-65, 30-44, 48-60, 64-68, ул.Кемеровская, 59-77, 50-72, ул.Римского-Корсакова, 33, 33а.



