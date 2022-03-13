Очаги бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской области









В двух районах Волгоградской области выявлены вспышки бруцеллеза в животноводческом и личных подсобных хозяйствах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказы областного комитета ветеринарии, ограничительные мероприятия из-за этого опасного инфекционного заболевания установлены на территории Совхозского сельского поселения Николаевского района и на территории Матышевского сельского поселения Руднянского района.

Так, в Николаевском районе эпизоотическим очагом определено животноводческое хозяйство, а в Руднянском районе таких очагов два – это домовладения в селе Малое Матышево.

На период ликвидации очага заболевания среди животных на указанных территориях запрещен ввоз животных, молока, кормов, проведение ярмарок, выставок и прочее.

Справка.

Бруцеллез — инфекционное заболевание, при котором поражаются сердечно-сосудистая, нервная системы и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллезом от больных животных может заразиться человек. Возбудители инфекции передаются через мясо и молоко. Человек подхватывает такие бактерии, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.

Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин.



