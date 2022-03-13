В Волгограде ожидаются перебои с ТВ-трансляцией

Общество 13.03.2022 12:04
13.03.2022 12:04
С 14 по 20 марта в Волгограде и области возможны кратковременные отключения телеканалов и радиосигнала. Как сообщает Волгоградский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети, они затронут пакеты программ РТРС-1, РТРС-2. Проблемы с трансляцией ожидаются в период с 11:57 до 13:05. Причина помех - солнечная интерференция, которая искажает сигнал, принимаемый со спутника.
Отметим, что солнечная интерференция – это сезонное явление. Как правило, помехи непродолжительны по времени и длятся до 30 минут.
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