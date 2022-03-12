Строки со средними ценами на новые легковые автомобили отечественного и зарубежного производства исчезли из отчета о еженедельном мониторинге цен Волгоградстата, опубликованном 11 марта. Последние данные о средней стоимости этих товаров были обнародованы неделю назад, 4 марта, сообщает ИА «Высота 102».
Ранее информация о потребительских ценах на машины находились сразу под сведениями о средней стоимости древесностружечных плит. Однако в последнем опубликованном отчете сразу за стройматериалами следуют дизельное топливо и бензин различных марок.
Согласно данным сформированного неделю назад отчета, легковой отечественный автомобиль в среднем стоил 755,6 тысяч рублей, иномарка – 1,4 млн рублей. Прироста цен специалисты статистики тогда не зафиксировали.
Напомним, более двух недель с началом подорожания доллара и евро волгоградцы бросились в автосалоны, чтобы как можно скорее вложить сбережения в машины. Консультанты на авторынке предупредили потенциальных покупателей о грядущем подорожании и рекомендовали скорее совершить покупку автомобиля, если таковая планировалась.