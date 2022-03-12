Авиакомпании отменили девять волгоградских рейсов 12 марта

Авиакомпании «Победа» и «Азимут» отменили 12 марта пять рейсов с вылетом из Волгограда и четыре с посадкой в аэропорту города-героя. Сегодня не состоятся три запланированных в расписании перелета в Москву и Санкт-Петербург, а также в закрытые на время аэропорты Ростова-на-Дону и Брянска, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Волгограда.
Рейсы из последних двух городов также не состоятся по той же причине. Кроме того, отменены утреннее отправление «Победы» в Волгоград из Внуково и вечернее из Пулково.
Перелеты из Москвы и в столицу, выполняемые компаниями «Россия», «Аэрофлот» и S7 состоятся по расписанию, как и рейс из Еревана – борт приземлится в 20.15.