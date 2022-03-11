Общество

Андрей Бочаров обсудил с банкирами кредитные каникулы для волгоградцев

Общество 11.03.2022 13:17
11.03.2022 13:17


Работа банковского сектора в новых реалиях, вопросы устойчивости экономики и меры поддержки рассмотрены сегодня в ходе встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с руководителями финансовых организаций. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. 

— Правительство нашей страны, Центральный банк России уже оперативно приняли целый ряд мер, направленных на стабилизацию финансовой ситуации, сохранение сбережений жителей нашей страны, поддержание деловой активности, — напомнил Андрей Бочаров. — Оперативное и конструктивное взаимодействие финансово-экономического блока Волгоградской области с отделением Центрального банка России по Волгоградской области, с финансовыми институтами, с банками в целом позволило удержать ситуацию в финансово-банковской сфере на стабильном, прогнозируемом уровне, выполняя при этом плановое обслуживание договоров и контрактов социально-экономического развития Волгоградской области и банковское обслуживание населения нашего региона.

Глава региона отметил, что впереди — работа в условиях «высокой турбулентности» и решение задач еще более высокой сложности, чем в предыдущие годы. И напомнил, что и у бизнеса, и у граждан уже есть опыт работы в условиях коронавирусной инфекции, которая  на целых два года объективно сузила коридор возможностей для развития. Но даже при этом все задачи социально-экономического развития Волгоградской области, национальные проекты и приоритетные проекты развития Волгоградской области были выполнены в полном объеме.

—Нам потребуются неординарные, нестандартные решения — для поиска и реализации новых возможностей, для укрепления потенциала российского бизнеса и повышения его конкурентоспособности, а также для прямой поддержки жителей Волгоградской области, предприятий и организаций, людей, оказавшихся в сложной экономической и жизненной ситуации, — сделал акценты  Андрей Бочаров. — Прошу применять исключительно адресный, неформальный подход ко всем своим клиентам, понимая, что в этот период они могут оказаться в непростой ситуации — прошу вас поддержать их. Необходимо вступать активным помощником и партнером в реализации новых проектов развития предприятий реального сектора экономики Волгоградской области по импортозамещению и освоению новых видов продукции и новых рынков; и, безусловно, при принятии решений исходить не из сиюминутной выгоды, а из долгосрочного системного подхода и необходимости поддержки экономики и жителей Волгоградской области в этот непростой период.

Глава региона напомнил, что подавляющее большинство клиентов — жителей, предприятий и организаций, которым банки предоставили кредитные каникулы во время пандемии, достаточно быстро вернулись к исполнению своих обязательств — финансовые организации своими грамотными действиями помогли сохранить бизнес.

— Со своей стороны, мы продолжим выполнение всех социальных обязательств перед жителями Волгоградской области, продолжим плановую реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области. А это не только защита финансового состояния наших жителей, но и многомиллиардный гарантированный объем работ для наших предприятий и организаций и лучшая гарантия для финансово-банковского сектора, — обозначил позицию Андрей Бочаров. Отметим, что накануне в ходе обращения к жителям Волгоградской области губернатор также останавливался на этих вопросах.

Управляющий отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центробанка России Михаил Белов проинформировал об уже принятых антикризисных мерах, направленных на поддержание граждан, стабильности малого бизнеса и других секторов экономики, в частности о предоставлении кредитных каникул. Также в ходе встречи рассмотрены варианты дополнительных мер.

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