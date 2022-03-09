Студенты из ДНР и ЛНР продолжат обучение в РАНХиГС

Студенты-беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик смогут продолжить обучение в РАНХиГС. Об этом 9 марта ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе вуза.

Как отмечают в учебном заведении, заявление каждого студента, изъявившего желание продолжить обучение в Волгограде, будет рассматриваться в индивидуальном порядке специально созданной комиссией.

— Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке, — подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау. — Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации.

Ректор отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией.

Отправить заявление на перевод можно на почту perevod-info@ranepa.ru.