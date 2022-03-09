24-летнего жителя Волгоградской области, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят сегодня в хуторе Краснянский Кумылженского района.

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, Юрий Петров служил в вооруженных силах РФ по контракту. Он воспитывался в неполной семье, его вспоминают как отзывчивого, скромного парня. Информация о гибели Юрия Петрова появилась в социальных сетях несколько дней назад.

— Он с детства мечтал защищать нашу Родину. Самый позитивный, улыбчивый, отзывчивый, добрый… — написала в Instagram Анастасия Панфилова. — Любящий сын, брат, надежный друг, товарищ, патриот своей земли.

Глава Кумылженского района Валерий Денисов сообщил информагентству, что Юрия Петрова представят к Ордену мужества посмертно.