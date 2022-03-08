Температурные карусели со снегом продолжатся в Волгоградской области

Общество 08.03.2022 20:08
08.03.2022 20:08
Снежное 9 марта прогнозируют синоптики жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде ночью и утром ожидается сильный снег при ветре 3-8 м/с. Ночью будет морозно: -2...-4º, днем около 0º.
В районах Волгоградской области осадки будут от небольших до умеренных, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Местами ожидается сильный снег, а в отдельных районах и метель.
Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 0...-5º, местами до -10º. Днем -2...+3º, в отдельных северных районах -2...-7º.
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