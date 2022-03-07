В Волгоградской области отменили гастроли московского юмориста





В Урюпинске отменили выступление московского юмориста. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, вечер юмора Светланы Рожковой, запланированный на завтра, 8 марта не состоится в связи с небольшим количеством проданных билетов.

Между тем, ближайшие концерты других столичных звезд в Волгограде пройдут по плану. Так, сегодня и завтра состоятся концерты юмориста Павла Дедищева – резидента Stend ap и певца Сергея Лазарева. Первый обещает искрометный юмор и танцпол.Напомним, из программы российского телевидения исключен ряд развлекательных программ в связи с событиями на Украине.