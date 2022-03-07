Общество

В Волгоградской области отменили гастроли московского юмориста

Общество 07.03.2022 15:18
07.03.2022 15:18


В Урюпинске отменили выступление московского юмориста. Как сообщили  ИА «Высота 102» в администрации района, вечер юмора Светланы Рожковой, запланированный на завтра, 8 марта  не состоится в связи с небольшим  количеством проданных билетов.
Между тем, ближайшие концерты других столичных звезд в Волгограде пройдут по плану. Так, сегодня и завтра состоятся концерты  юмориста  Павла Дедищева – резидента Stend ap и певца Сергея Лазарева. Первый  обещает искрометный юмор и танцпол.
Напомним, из программы российского телевидения исключен ряд развлекательных программ в связи с событиями на Украине.




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