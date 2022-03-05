График работы ГИБДД Волгоградской области в праздничные дни

Общество 05.03.2022 13:40
05.03.2022 13:40
График работы в период праздничных выходных опубликовала ГИБДД Волгоградской области. По сообщению ведомства, оказание государственных услуг по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений не будет осуществляться 6 и 8 марта.
7 марта прием граждан будет проводиться до 14:00.
Жителей региона просят учитывать данную информацию при планировании обращений в регистрационно-экзаменациионные подразделения ГИБДД Волгоградской области.
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