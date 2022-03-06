Общество

В Волгограде сорвалась вторая закупка авто для госучреждений

Общество 06.03.2022 09:56
06.03.2022 09:56


ГКУ «МФЦ» не удалось приобрести автомобиль за 2,3 миллиона рублей из-за отсутствия желающих поставить авто учреждению. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. На аукцион по закупке седана с автоматической коробкой передач не было подано ни одной заявки.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что администрации Волгоградской области также не удалось купить пять новых седанов для нужд чиновников. На эти цели было выделено около 6,6 миллиона рублей.
Напомним, цены на автомобили резко подскочили в последние дни, к тому же на этом рынке образовался дефицит из-за повышенного спроса. Тогда как по данным Волгоградстата на 25 февраля средняя стоимость отечественных и зарубежных машин осталась прежней – около 760 тысячи и 1,4 миллиона рублей соответственно.

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