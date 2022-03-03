Волгоградский обладмин остался без новых седанов









Несостоявшимся признан электронный аукцион по закупке пяти новых автомобилей с кузовом «седан» для администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», поставщиков машин не оказалось - на аукцион, который был объявлен еще 17 февраля , не поступило ни одной заявки. Первоначальная цена контракта составляла 6 миллионов 622 тысячи 333 рубля.

Как ранее сообщало информагентство, предельная стоимость одного авто выходила в сумму чуть больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все машины, как было указано в документации, покупались серого цвета, не старше 2022 года, с механической коробкой передач и бензиновым двигателем мощностью не менее 110 «лошадей». В числе прочих требований - антиблокировочная система, гидроусилитель руля, кондиционер, подушки безопасности – на месте водителя и впереди сидящего пассажира, наличие электроподъемников всех четырех стекол, а также устройства регулировки сиденья водителя.

В перечне теххарактеристик отмечалось, что каждый автомобиль должен быть полностью укомплектованным, не иметь дефектов и пройти предпродажное сервисное обслуживание в специализированном дилерском центре. Показания спидометра на день поставки не должны превышать 20 км.



