Общество

Волгоградский обладмин остался без новых седанов

Общество 03.03.2022 15:00
0
03.03.2022 15:00



Несостоявшимся признан электронный аукцион по закупке пяти новых автомобилей с кузовом «седан» для администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», поставщиков машин не оказалось - на аукцион, который был объявлен еще 17 февраля, не поступило ни одной заявки. Первоначальная цена контракта составляла 6 миллионов 622 тысячи 333 рубля. 
Как ранее сообщало информагентство, предельная стоимость одного авто выходила в сумму чуть больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все машины, как было указано в документации, покупались серого цвета, не старше 2022 года, с механической коробкой передач и бензиновым двигателем мощностью не менее 110 «лошадей». В числе прочих требований - антиблокировочная система, гидроусилитель руля, кондиционер, подушки безопасности – на месте водителя и впереди сидящего пассажира, наличие электроподъемников всех четырех стекол, а также устройства регулировки сиденья водителя. 
В перечне теххарактеристик отмечалось, что каждый автомобиль должен быть полностью укомплектованным, не иметь дефектов и пройти предпродажное сервисное обслуживание в специализированном дилерском центре. Показания спидометра на день поставки не должны превышать 20 км.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
03.03.2022 15:29
Общество 03.03.2022 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 13:48
Общество 03.03.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 13:42
Общество 03.03.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 12:23
Общество 03.03.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 12:05
Общество 03.03.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 11:52
Общество 03.03.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 11:36
Общество 03.03.2022 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 11:00
Общество 03.03.2022 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 09:24
Общество 03.03.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2022 08:07
Общество 03.03.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 22:11
Общество 02.03.2022 22:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 20:17
Общество 02.03.2022 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 19:52
Общество 02.03.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 19:00
Общество 02.03.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 17:34
Общество 02.03.2022 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
«Била за то, что плакал»: 21-летняя детоубйица получила срок в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Регион направит в федеральный центр предложения по поддержке стройотраслиСмотреть фотографии
15:36
Антивоенного пикетчика в Волгограде на 7 дней отправили в спецприемникСмотреть фотографии
15:29
36-летняя волгоградка с инфекцией умерла от ковидаСмотреть фотографии
15:10
Попавшего под поезд подростка перевели из Палласовской ЦРБ в ВолгоградСмотреть фотографии
15:00
Волгоградский обладмин остался без новых седановСмотреть фотографии
14:48
В Волжском сотрудники ГИБДД потушили загоревшуюся около АЗС машинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Бочаров поручил продолжить возведение жилья и капремонт в регионеСмотреть фотографии
14:06
Адвокат Анны Мелконян просит суд Волгограда ее оправдатьСмотреть фотографии
13:48
«Волна» идёт в глубинку: автобусы в Волгоградской области переводят на безналСмотреть фотографии
13:42
Международную компанию оштрафовали в Волгограде за повышение цен на доставку грузаСмотреть фотографии
13:06
Волгоградец выстрелил в голову знакомого, но промахнулсяСмотреть фотографии
13:00
Письма с угрозами в Волгограде получили школы, больницы и детсадыСмотреть фотографии
12:50
Волгоградцу грозит до 15 лет за убийство бывшей жены в ваннойСмотреть фотографии
12:29
Директора Дома культуры в Волгоградской области осудили за крышуСмотреть фотографии
12:23
Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещаниеСмотреть фотографии
12:22
В центре Волгограда из-за угроз силовики проверяют облбольницуСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде кипяток из всех кранов течет четвертую неделю в девятиэтажкеСмотреть фотографии
11:52
«Буквально вчера договорились»: в Волгограде построят еще одну школу – в поселке ГЭССмотреть фотографии
11:38
Коронавирус за сутки унес жизни 18 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Поднимают цены под шумок»: волгоградцы просят УФАС остановить безумное подорожание товаровСмотреть фотографии
11:00
Митрополит Феодор призвал волгоградскую паству молиться о миреСмотреть фотографии
10:13
Жительница Волгограда за 12 дней лишилась миллионов, поверив аферисткеСмотреть фотографии
10:10
«В чем разница?»: на месте снесенного магазина на юге Волгограда строят идентичный киоскСмотреть фотографии
09:52
Минобороны РФ объяснило значение букв Z и V на военной техникеСмотреть фотографии
09:43
Тело таксиста нашли в гараже в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:24
В Facebook и Instagram начались сбои в работе на русском языкеСмотреть фотографии
09:08
Банк «Центр-инвест» предлагает участникам внешнеэкономической деятельности воспользоваться спецпредложением по оперативному и эффективному обслуживаниюСмотреть фотографии
08:52
Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?Смотреть фотографии
08:47
В Волгоградской области бензин за неделю подорожал на копейкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 