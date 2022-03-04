«Люди перейдут к осознанному потреблению»: общественник о том, что ждет Волгоград и всю Россию

Член Общественной палаты Волгоградской области и глава регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин 4 марта в социальных сетях опубликовал пост, в котором по пунктам расписал, чего примерно ждать жителям региона в обозримом будущем в связи с происходящими в стране и мире событиями.

Анонсируя свои тезисы, Черепахин отмечает, что при написании основывался на прошедших за последние несколько дней обсуждениях с коллегами и экспертами.

Первое . Переориентация торговли товарами народного потребления с европейских и американских на азиатских поставщиков. А если точнее, то просто сокращение доли западных товаров, и уход полностью под азиатских производителей.

Вряд ли ассортимент сильно упадет, хотя легко спрогнозировать общее падение качества товара и его неизвестность на рынке. Другое дело, что логистика может сильно перелопатить структуру предприятий торговли, фактически перераспределив рынок. В выигрыше окажутся самые динамичные, кто не ждет, пока «доставят последний товар из Италии через Стамбул», а уже сегодня ищет замену в Китае, Индии и ЮВА. Также могут выиграть рекламщики и маркетологи, которым необходимо будет приучить российского потребителя к новым товарам. Пока непонятно, насколько замещение будет масштабным в автомобильной отрасли, фарме, сельхозпереработке и в продуктах питания. Также есть сомнения в полноценном замещении промышленного оборудования, но здесь я рассматриваю только розничный потребительский рынок.

Есть немало скептиков у этого сценария, в том числе уважаемые экономисты. Но, опять-таки, я делюсь мнениями части сообщества, и другого пути быстрого замещения товарной массы пока не наблюдается.

Второе. Сокращение авиаперевозок. Самый негативный момент в этом тренде - эмоциональный, в области качества жизни. Для тех, кто привык к выездному туризму - это проблема. Для зарубежных туристов, мечтающих приехать в Россию, и конкретно в Волгоград - тоже мы их, правда, много и не видели. Но для туристической отрасли - это возможность увеличить объем внутреннего туризма, развить инфраструктуру и объекты. Тут выиграют те, кто будет действовать быстро, без долгих дискуссий, что делать, вполне ясно. Мне бы хотелось, чтобы и наш регион был в числе выигравших от этой ситуации, потенциал немалый есть.

Кроме того, надо понимать, что ещё заменой выездного туризма являются товары и услуги, стимулирующие переключение деятельности и компенсирующие отдых. Отсюда, можно прогнозировать рост спроса на самый широкий спектр - от загородной недвижимости и велнеса до товаров для отдыха, спорта и огорода.

Третье. Какое-то время будет работать тенденция части населения тратить сбережения на покупки из-за боязни, что деньги подешевеют, а товары подорожают. Сейчас этот процесс еще не идёт полным ходом, как, например, в 2014 году, и конечно, он краткосрочный - 2-3 недели, пока люди не перейдут к осознанной экономной форме потребления. Но в моменте, торговля товарами с длительным периодом жизни может активизироваться и помочь предпринимателям подготовиться к дальнейшему спаду. Это тоже очень широкая группа товаров - от автомобилей, недвижки и бытовой техники - до ювелирки, мебели и медицины. Наиболее активные уже запустили рекламные кампании и акции.

А тем людям, кто непременно хочет потратиться, есть смысл задуматься, нужен ли второй холодильник и третий телевизор? Можно вложиться в здоровье, образование, ремонт, ликвидность - в то, что поможет потом пережить сложные времена.

Четвертое. Изменение структуры спроса во многом будет происходить вынуждено, как производная от изменения структуры поставок и роста цен. Здесь очень мало позитива для торговли продуктами качества жизни - значительное число их потребителей перейдет к осознанному потреблению и экономии. Товары ежедневного спроса могут несколько сократиться в ассортименте, подорожать, но с полок точно не пропадут. В меньшей степени падение затронет бытовые услуги населения - парикмахерские, ремонт всякого, обслуживание сантехники, автомобилей, транспортные услуги. Сложно понять, что будет с HoReCa, скорее всего, как и во время пандемии - кто-то подстроится, а кому-то будет больно.

Думается, что вырастут микрокредитование, ломбарды, серые сервисы и проч. Это на поверхности. Как водится, в период изменений, есть те, кто проигрывает, есть те, кто шевелится и получает шанс не загнуться.

Пятое. Внешние ограничения банковской системы вряд ли окажутся долгосрочной тенденцией. Во-первых, многие в курсе, что в технологическом плане, наша банковская система передовая в мире и достаточно надежна. Я сейчас говорю не про деньги, а про сам механизм - кровеносную систему. Ограничения от эплпэй, мастера и визы - быстро будут решены и замещены. Если это и вызовет неудобство, то недолгое. Поэтому я не предвижу тотального ухода “в кэш” наподобие 90-х, и как следствие, “затемнения” рынка, что всегда вызывает негативное влияние на конкуренцию и ухудшение условий торговли.

Есть еще много о чем написать, о деньгах, роли государства, промышленности... О трудностях писать несложно. Но уже понятно, что рассуждая рационально, можно находить выход из любой сложной ситуации. Хочется чтобы все, кто в состоянии неопределенности - выдохнули и приняли, что жизнь не заканчивается, многое в наших руках. Да, изменения будут, и как мы к ним приспособимся - зависит от нашего настроя и подготовленности.

Ранее, напомним, Черепахин призывал волгоградцев фильтровать информацию и не предаваться публичным истерикам.