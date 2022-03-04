Общество

В Волгоградскую область из ЛНР и ДНР прибыло уже 750 беженцев

Общество 04.03.2022 09:13
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04.03.2022 09:13


Меньше чем за  неделю общее количество беженцев, прибывших в Волгоградскую область из Донецкой и Луганской Народных Республик, увеличилось более чем на сто человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на областную администрацию. 

По сведениям обладмина, общее количество жителей народных  республик, которые на сегодня находятся в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах региона, составляет уже порядка 750 человек. Напомним, что в начале недели администрация региона сообщала о 640 жителях ЛНР и ДНР, прибывших с 20  февраля в Волгоградскую область. Все прибывающие сегодня добираются до Волгограда и Волжского самостоятельно. 

Жители Волгограда и области, добавим, активно помогают беженцам мятежных республик. Волгоградцы не только собирают гуманитарную помощь, но и предоставляют для проживания свои квартиры и частные домовладения. 

 

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