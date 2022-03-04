В Волгограде ищут дом для конфискованной обезьянки

Общество 04.03.2022 08:45
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04.03.2022 08:45
Суд в Волгограде конфисковал макаку, которая была обнаружена в рейсовом автобусе «Москва-Махачкала» в мае прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, такое решение принял мировой судья судебного участка №48.
Напомним, автобус был остановлен весной прошлого года на посту ДПС «Чапурниковский». При досмотре у одного из пассажиров была обнаружена обезьяна, которая находилась в металлической клетке. При этом документы, подтверждающие приобретение данной обезьяны, у собственника отсутствовали.
Вместе с тем, данный подвид макаки подпадает под действия Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года и включен во второе приложение данной конвенции, а также входит в перечень животных, запрещенных к содержанию. Постановление суда о конфискации животного вступило в законную силу. Сейчас для макаки ищут новый дом.
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