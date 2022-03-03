Волгоградца арестовали за пикет на Мамаевом кургане

Общество 03.03.2022 20:28
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03.03.2022 20:28
Центральный районный суд Волгограда арестовал на 10 суток Владислава Лыгина, который пришел на Мамаев курган с плакатом с протестом против военной спецоперации. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, Владислав Лыгин совершил повторное административное нарушение, предусмотренное ч. 8. ст. 20.2 КОаП – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
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