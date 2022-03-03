

Автобусы в Новоаннинском, Фроловском, Урюпинском и Камышинском районах, связывающие районные центры с селами, станицами и хуторами, перевели на безналичную оплату проезда. Пассажиры могут расплачиваться как транспортной картой «Волна», так и наличными деньгами. Валидаторы для использования транспортной карты установили в автобусах на 47-ти маршрутах, которыми пользуются жители глубинки, сообщили ИА «Высота 102» в МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками».

Безналичную оплату проезда внедрили также на ряде автобусных маршрутов, связывающих Волгоград с районными центрами: это Светлый Яр, Фролово, Серафимович, Михайловка, Елань, Рудня и Котово. Эти направления обслуживает государственное предприятие «Волгоградавтотранс». Этот же перевозчик работает на так называемых дачных маршрутах, по которым волгоградцы добираются в пригороды. Для дачников также доступна безналичная оплата проезда с помощью транспортной карты.



На безналичную оплату переходят и межмуниципальные маршрутные такси. Транспортной картой пассажиры могут пользоваться на маршрутках №138 «Городище – Краснослободск» и №672 «Волгоград – Нехаевская», на которых работают микроавтобусы индивидуальных предпринимателей. В скором времени валидаторы для безнала появятся и на маршрутке №1 в городе Серафимович, которую обслуживает ООО «Лидер».

По данным МКП «ГЦУПП», любой перевозчик, независимо от формы собственности, может подать заявку на подключение к автоматизированной системе оплаты проезда и диспетчерского управления. После завершения процедуры пассажиры смогут платить за проезд с помощью транспортной карты или банковской карты.