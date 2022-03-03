Общество

В Волгограде массово отключат свет 3 марта

Общество 03.03.2022 08:07
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03.03.2022 08:07


В пяти районах Волгограда сегодня запланированы массовые отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, не будет света в Красноармейском районе с 10-00 до 17-00 на шести улицах  - Каменец-Подольская, Горностаевская,  Островная, Лисичанская, Зеленоградская и пер.Зеленоградский. 
В Дзержинском районе отключат электричество с 10-00 до 12-00 на ул.Воровского, 2-8, 1-9, ул. Комиссара Щербины,10.
В Красноармейском районе придется провести без света с 9-00 до 17-00 жителям 10 улиц – пер. Зеленогорский, ул. Нижняя, ул. Ольгинская, ул. Доваленская, ул. Джанскайская
ул. Островная, ул. Доволенская, ул. Клавы Панчишкиной, пер. Зеленоградский и ул. Ольгинская, а также домjd по проспекту Канатчиков, 21, 17, 19, ул. 50 лет Октября, 4, 6, ул. Российская, 7. 
В Кировском районе в это же время отключат электроэнергию на ул.Сенная, 9-17, ул.Травяная,1-71, 2а-4, ул.Песчаная, 6-80, ул.Ильмовая, 3, 4, ул.Ореховая 2,  ул.Шаблиевская,14-42,23-67б, ул.Кременская,22-58, 21-55, ул.Перещепинская,5-13, ул.Внуковская, 2-18б, 3-15, ул.Верхнеднепровская, 1-7, 2-14, ул.Нижнеднепровская, 1-7, 4-12, ул.Каунасская, 21-29, 4-10, ул.Клайпедская, 25-29, 14-18.
В Ворошиловском районе под отключения с 9-00 до 17-00 попали доме на ул.Азизбекова, 52-60, 68, ул.Заслонова, 19-39, 20-42, ул.Грановитая, 63-71, 64-72, ул.Немировича-Данченко, 20, 26,
ул.Садовского, 19-41, 23а, 20-40, 36а, ул.Азизбекова, 62-66, ул.Немировича-Данченко, 22-24, 28-38..
В Тракторозаводском районе света не будет с 8-30 до 17-00 на ул.Тракторостроителей ,7, ул.Лодыгина, 6, а в Ворошиловском с 8-00 до 17-00 – на ул.Кузнецкая, 34 и ул. Ардатовская, 16.

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