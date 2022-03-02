В Волгоградской области отказались от масленичных гуляний

В Волгоградской области 2 марта принято решение об отмене празднования Широкой Масленицы во всех муниципалитетах. В качестве официальной причины, сообщает ИА "Высота 102", называют сложную эпидобстановку.
— Массовые мероприятия, посвященные Масленице, не будут проводиться по всей области в соответствии с обращением Роспотребнадзора, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации на территории региона, — с таким заявлением вечером в среду выступила администрация Волгоградской области.
Ранее днем информагентству "Высота 102" об отмене гуляний сообщили в администрации города Волгограда.