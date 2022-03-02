Остались без бабы: в Волгограде так и не надумали отмечать Масленицу

В Волгограде за пять дней до проводов зимы в городской администрации отказались от традиционной праздничной программы. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, ни гуляний на Масленицу, ни сжигания чучела в этом году не будет по причине сложной эпидемиологической обстановки.

С вопросом, будет ли праздноваться в этом году жителями Волгограда Масленица, корреспонденты информагентства обращались в мэрию за последнюю неделю несколько раз. Во всех случаях нам любезно отвечали, что по этому вопросу нет ясности. В качестве одной из причин называлось затянувшееся согласование плана мероприятий с управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Сегодня ИА "Высота 102" в очередной раз поинтересовалось судьбой любимого горожанами праздника и, как оказалось, в этом году от него решили отказаться.

— Администрацией Волгограда принято решение об отказе от организации и проведения муниципалитетом массовых мероприятий, связанных с празднованием Широкой Масленицы в 2022 году, — прокомментировали в мэрии. — Данное решение направлено на предотвращение осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города. Городские парки при этом продолжают работать в обычном режиме. В случае проведения мероприятий, посвященных празднованию Широкой Масленицы, коммерческими или общественными организациями, организаторы обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Известно, что к Масленице в Волгограде к этому дню все было готово. В частности, рабочими муниципального предприятия по традиции был сооружен скелет чучела и сшито облачение. Больше того, по частям гигантскую куклу накануне начали завозить на место сборки, однако спустя некоторое время вернули на склад.

В соседнем городе Волжском 1 марта глава города Игорь Воронин подписал распоряжение, согласно которому волжане 6-го числа с полудня и на протяжении трех часов будут провожать зиму. В городе-спутнике ради такого дела планируют перекрыть дороги и сжечь символичную бабу.