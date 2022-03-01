В Волгограде продолжаются работы на поврежденном магистральном коллекторе

Общество 01.03.2022 13:09
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01.03.2022 13:09
Аварийно-ремонтная бригада и крупногабаритная спецтехника компании «Концессии водоснабжения» устраняют аварию на магистральном канализационном коллекторе на улице Штеменко в Волгограде. Коллектор обслуживают тысячи потребителей – на время ремонта воду отключать не стали. Работы по ликвидации порыва вошли в активную фазу и продолжатся до полного устранения повреждений, сообщили в пресс-службе «Концессий водоснабжения».
Пока коммунальщики работают на месте аварии, проезжую часть на улице Штеменко сузили до двух полос, временно приостановлено движение трамваев №13.
Вместо вагонов пассажиров сейчас развозят автобусы ПАТП №7. От конечной остановки «Ул. Кузнецова» автобусы поднимаются по ул. Генерала Штеменко, поворачивают на ул. Таращанцев и по ней едут до пр. Металлургов. Затем транспорт доезжает до ул. Поддубного, конечный пункт следования – трамвайное депо №5. Транспорт совершает все остановки, предусмотренные трамвайным маршрутом № 13. Номер временному маршруту не присвоен, на каждом автобусе установлен указатель «Ул. Штеменко – Депо №5».
«Концессии водоснабжения» приносят извинения горожанам за вынужденные неудобства.
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