В Волгограде устраняют аварию на магистральном коллекторе

- Данный коллектор обслуживает тысячи потребителей, в связи с этим приняты все меры, чтобы продолжать поставлять коммунальные ресурсы в дома волгоградцев в штатном режиме, - уточняют в пресс-службе «Концессий водоснабжения». - Бригады будут непрерывно работать до полного устранения технологического нарушения, по очереди сменяя друг друга.





В Краснооктябрьском районе Волгограда временно приостановлено движение трамваев №13. Для удобства пассажиров общественного транспорта мэрией оперативно выведены на линии автобусы ПАТП №7. От проспекта Ленина до дома № 111д по улице Штеменко сужено движение транспорта.





В «Концессиях водоснабжения» приносят извинения горожанам за вынужденные неудобства.