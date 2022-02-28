В Волгограде устраняют аварию на магистральном коллекторе

Общество 28.02.2022 23:59
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28.02.2022 23:59
В Краснооктябрьском районе Волгограда аварийные бригады «Концессий водоснабжения» устраняют аварию на магистральном канализационном коллекторе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, повреждение на коллекторе диаметром 1200 мм произошло вечером 28 февраля на улице Штеменко.
- Данный коллектор обслуживает тысячи потребителей, в связи с этим приняты все меры, чтобы продолжать поставлять коммунальные ресурсы в дома волгоградцев в штатном режиме, - уточняют в пресс-службе «Концессий водоснабжения». - Бригады будут непрерывно работать до полного устранения технологического нарушения, по очереди сменяя друг друга.
В Краснооктябрьском районе Волгограда временно приостановлено движение трамваев №13. Для удобства пассажиров общественного транспорта мэрией оперативно выведены на линии автобусы ПАТП №7. От проспекта Ленина до дома № 111д по улице Штеменко сужено движение транспорта.
В «Концессиях водоснабжения» приносят извинения горожанам за вынужденные неудобства.
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