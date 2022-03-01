Общество

Бочаров провел заседание совета по развитию сельских территорий и АПК

Общество 01.03.2022 12:24
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01.03.2022 12:24


В Волгоградской области 28 февраля состоялся совет по вопросам развития сельских территорий и АПК. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание на площадке СП «Донское» в Калачевском районе провел губернатор Андрей Бочаров. 

СП «Донское» было выбрано для проведения совета не случайно. Благодаря модернизации предприятия, в разы выросла его конкурентоспособность. За шесть лет здесь успели возвести три коровника,  рассчитанные на две тысячи голов, доильно-молочный блок и другие объекты. Сейчас в «Донском» производят более 90 тонн молока в день. 

— В прошлом году мы дали 27560 тонн молока. К концу текущего года или на следующий мы должны выйти на производство 32 тысяч тонн в год благодаря строительству этих двух этапов, — рассказал Андрею Бочарову директор предприятия Александр Колесниченко. 

Как отметил Андрей Бочаров, масштабный проект молочного животноводства реализуется  в соответствии с графиком, несмотря на все проблемы и ограничения.

— Важно, что здесь будет создан завод по воспроизводству голштинской породы КРС. Мы понимаем, что воспроизводство должно быть на территории Волгоградской области, поэтому изменили проект — четыре телятника здесь будут построены. Это даст возможность обеспечить потребность этого хозяйства, а затем других сельхозпроизводителей Волгоградской области, России. Уже сейчас заполняемость коровников идет за счет телят, рожденных в «Донском».


Непосредственно на заседании Совета речь шла об импортозамещении, реализации инвестпроектов. Волгоградский губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс региона завершил 2021 год с хорошими результатами.

 Практически по всем направлениям работы отмечается положительная динамика. Несмотря на то, что предприятия АПК Волгоградской области работали в сложных условиях, в 2021 году в регионе собрано свыше 4,1 млн тонн высококачественного зерна, из которого более 90% – пшеница продовольственного класса,  сообщил Андрей Бочаров.  Для внутреннего потребления Волгоградской области необходимо 1,5 млн тонн зерна, остальное мы направляем на экспорт, на хранение или перерабатываем. На элеваторах и в зернохранилищах Волгоградской области сейчас находится порядка 2,5 млн тонн зерна. 

По словам Андрея Бочарова, АПК вносит весомый вклад (порядка 13%) в валовый региональный продукт и в реализацию программ комплексного развития сельских территорий. 

 Мы это хорошо понимаем и создаем дополнительные стимулы для дальнейшего развития отрасли. Мы видим устойчивые позиции регионального АПК и серьезные возможности для его дальнейшего развития. В отрасли подготовлен хороший задел для продолжения работы и реализации намеченных проектов, — подчеркнул глава региона.  Мы понимаем, что отрасль сейчас работает в достаточно непростых условиях, связанных с недобросовестной конкуренцией и определенными ограничениями со стороны ряда зарубежных стран. Но, тем не менее, АПК и сейчас показывает хорошую динамику, реализуются намеченные планы и проекты. У нас уже накоплен достаточно хороший опыт работы в условиях определенных ограничений и проблем, и АПК смог использовать кризис как новую эффективную возможность для развития.

Справка: Производство масличных культур в Волгоградской области в 2021 году составило рекордные 1,5 млн тонн, кукурузы — 364 тыс тонн. Урожай овощных культур в регионе стабильно превышает 1 млн тонн, из которых 83% овощей произведено промышленным способом. Собрано также свыше 150 тыс. тонн плодов и ягод. Наблюдается рост в производстве молока, мяса и товарного яйца. По всем видам производства, хранения и переработки сельхозпродукции в Волгоградской области фиксируется положительная динамика.

Фото: администрация Волгоградской области

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