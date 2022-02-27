В Волгограде отремонтируют 1,5 км разрушенных пешеходных дорожек





Реконструкция тротуара по ул. Циолковского и проезжей части по ул. Льежа в Ворошиловском районе Волгограда пройдет в этом году. Такое поручение, как сообщила пресс-служба мэрии, озвучил сегодня глава Волгограда Владимир Марченко на выездном совещании.

Протяженность пешеходной дорожки по ул. Циолковского – от ул. Калинина до ул. Иркутской - составляет свыше 1,5 км. С течением времени тротуары по обе стороны ул. Циолковского пришли в негодность: асфальт потрескался, плитка частично разрушилась. Здесь планируют также высадить новые деревья и кустарники к уже имеющимся, сообщил мэр.

Ширина тротуара на некоторых участках будет увеличена, чтобы обеспечить комфорт пешеходам и возможность механизированной уборки территории.



