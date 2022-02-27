В Волгограде отремонтируют 1,5 км разрушенных пешеходных дорожек

Общество 27.02.2022 13:23
0
27.02.2022 13:23
Реконструкция тротуара по ул. Циолковского и проезжей части по ул. Льежа в Ворошиловском районе Волгограда пройдет в этом году. Такое поручение, как сообщила пресс-служба мэрии, озвучил сегодня глава Волгограда Владимир Марченко на выездном совещании.
Протяженность пешеходной дорожки по ул. Циолковского – от ул. Калинина до ул. Иркутской - составляет свыше 1,5 км. С течением времени тротуары по обе стороны ул. Циолковского пришли в негодность: асфальт потрескался, плитка частично разрушилась. Здесь планируют также высадить новые деревья и кустарники к уже имеющимся, сообщил мэр.
Ширина тротуара на некоторых участках будет увеличена, чтобы обеспечить комфорт пешеходам и возможность механизированной уборки территории.
Реклама
«Власти ждут жертв?»: в Волжском жители старых кварталов требуют демонтировать бомбоубежища27.02.2022 13:18
Общество 27.02.2022 13:18
Волгоградцы не смогут спокойно смотреть ТВ до 6 марта27.02.2022 12:19
Общество 27.02.2022 12:19
Волгоградцев предупредили о возможных перебоях в работе портала госуслуг27.02.2022 09:27
Общество 27.02.2022 09:27
Росстат подсчитал траты волгоградцев на еду и услуги27.02.2022 08:53
Общество 27.02.2022 08:53
Самолет из Калининграда в Волгоград пустили по другому маршруту27.02.2022 08:25
Общество 27.02.2022 08:25
В Волгограде нашли поставщика терминалов в новые троллейбусы26.02.2022 20:28
Общество 26.02.2022 20:28
Коммунальщики отремонтировали теплосеть в Кировском районе Волгограда26.02.2022 20:27
Общество 26.02.2022 20:27
В Волгограде на Центральной набережной вырубят аварийные деревья26.02.2022 20:02
Общество 26.02.2022 20:02
«Победа» отменила волгоградские авиарейсы: список26.02.2022 17:32
Общество 26.02.2022 17:32
В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковида26.02.2022 16:52
Общество 26.02.2022 16:52
В Волжском 24 ребенка из ЛНР и ДНР сядут за парты в школе №2326.02.2022 15:49
Общество 26.02.2022 15:49
«Не прививался и не лечился»: 44-летний волгоградец умер от коронавируса26.02.2022 15:19
Общество 26.02.2022 15:19
«У меня за них душа болит, понимаете?»: волгоградцы отдают дома беженцам из Луганска и Донбасса26.02.2022 15:12
Общество 26.02.2022 15:12
В Киквидзенском районе Волгоградской области назначен новый прокурор26.02.2022 14:57
Общество 26.02.2022 14:57
«Два раза за день меняли ценники»: волгоградцы ходят в магазины бытовой техники как в музеи26.02.2022 12:35
Общество 26.02.2022 12:35
Реклама