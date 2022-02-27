Смертность от коронавируса подскочила в Волгоградской области

Covid-19 27.02.2022 11:25
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27.02.2022 11:25
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 22 человека в Волгоградской области. Это максимальный показатель за последний месяц, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Предыдущий максимум февраля был зафиксирован 25-ого числа – тогда сообщалось о 17-ти летальных исходах заражения COVID-19 в регионе. Всего от ковида в Волгоградской области умерли уже 6335 человек.
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает планомерно снижаться. За прошедший день положительные тесты получили 1205 жителей и гостей Волгоградской области, госпитализировали 159 пациентов. Всего в регионе с начала пандемии ковидом заразились 184,3 тысячи человек. Выздоровели за сутки 1875 заболевших.
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