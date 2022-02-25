13 районов Волгоградской области активно готовятся к паводку

Общество 25.02.2022 18:22
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25.02.2022 18:22
Специалисты проверят пропускную способность русел рек, риски возникновения негативного воздействия большой воды на населенные пункты, а также состояние гидротехнических сооружений в 13 районах Волгоградской области. Такая информация, как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, была озвучена сегодня на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Первый заместитель губернатора Валерий Бахин отметил, что зима в этом году преподносила сюрпризы - 15-градусные морозы чередовались с оттепелями. В ноябре-январе количество осадков составило 150% от нормы, а максимальная высота снежного покрова достигала 60 сантиметров.
- В связи с этим необходимо реализовать комплекс превентивных мер для обеспечения готовности территорий к безаварийному пропуску паводковых вод, - отметил первый замгубернатора.
В Волгоградской области уже проведены штабные учения по отработке практических действий при ЧС, связанных с паводком, а также радиотренировка стационарного узла «Центр управления и связи».
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