В Волгограде состоялось заседание круглого стола, за которым собрались известные всей России представители культуры, искусства, науки и спорта. Люди самых мирных и гуманитарных профессий высказались в поддержку действий руководства страны, вставшего на защиту жителей Донбасса. Примечательно, что мероприятие прошло в стенах не менее легендарного здания – Триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва».

Достойные наследники поколения победителей, отстоявших Сталинград и давших жесткий отпор нацизму в Великой Отечественной войне, выступили за денацификацию современной Украины и налаживание добрососедских отношений с братским народом, о чем в своем обращении к нации говорил и Президент России Владимир Путин.

– То, что было отражено в двух обращениях Владимира Путина к двум народам, в том числе и украинскому, говорит о том, что и умом, и сердцем этот человек отвечает за то, что делает, и берет на себя огромную историческую ответственность – в отличие от многих европейских политиков, которым, по сути, совершенно побоку судьба украинского народа. Они живут по другим представлениям, которые тоже можно считать правильными, но которые не проецируются на конкретный народ, на конкретный исторический аспект, а чаще и вовсе преследуют сугубо экономические интерес, – заявил художественный руководитель, главный дирижер Волгоградского академического симфонического оркестра ГБУК «Волгоградская филармония» Андрей Аниханов. – Действительно эта ситуация подошла, видимо, к некоему краю и уже не могла разрешиться по-иному. Вся история наша говорит нам о том, что какие-то послабления или нерешительность приводили к гораздо более чудовищным последствиям. Примером тому можно считать революцию 1917 года и последовавшую затем гражданскую войну, которая капитально разбила российское общество, и отголоски которой продолжались вплоть до Великой Отечественной войны. Необходимо понимать, что людям, которым безразличны судьбы народов, которые живут своими интересами, они и не будут иметь никакой ответственности за происходящее.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Волгоградского государственного социально-педагогического университета, завкафедрой педагогики Василий Супрун также отметил, что решение президенты Путина о начале спецоперации в защиту республик Донбасса было своевременным и единственно возможным в сложившейся ситуации. В своей оценке происходящего профессор был краток, но при этом эмоционален:

– Я уверен, это решение принесет свои плоды, и в России и на Украине будет мир и прекрасное будущее. И жители Донбасса уже ощущают это – для них признание Россией их территорий стало праздником со слезами на глазах. Сегодня я с ними и по-прежнему буду поддерживать ДНР, ЛНР и мирную и свободную Украину.

О том, что давление Запада на Россию началось не сейчас, что внешние угрозы уже в том или ином виде отразились на жизни нашей страны, говорил и прославленный волгоградский тяжелоатлет, победитель XXVI Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Алексей Петров. По его словам, за провокациями и недружественным – неспортивным – поведением украинских спортсменов по отношению к российским коллегам он неоднократно наблюдал на различных международных соревнованиях.

– Националистические настроения, действия, развитие фашизма на территории Украины, обработка молодежи в этом ключе – все это шло постепенно. Даже на соревнованиях мы видели, как юниоры из Украины относились к нашим спортсменам. Поэтому мы полностью поддерживаем нашего президента и надеемся, что эта ситуация скоро закончится и наши страны сядут за стол переговоров. В противном случае мы вновь увидели бы 1941-й год. Но сегодня Россия, по крайней мере, показала себя достойно, доказав, что мы большая и сильная страна, которая больше не потерпит унижений, какие, например, сегодня мы терпим в области спорта. Отобрать у нас флаг, гимн, запретить участие в крупных состязаниях – это неправильно. Надеюсь, что действия руководства страны поднимут дух нашего народа и будут способствовать нормализации отношений между нашими народами.

Между тем, Павел Морозов, председатель Волгоградской организации Союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ, призвал собравшихся вспомнить старую русскую пословицу, которая, по его мнению, как никогда точно отражает сложившийся в последние годы расклад политических сил.

– Помните: собака лает – караван идет. Так вот караван – это наша Россия. Европейские страны, уверенные, что, собравшись вместе, они буду лаять сильнее, все же остаются теми самыми собаками. Но караван идет, потому что это сильная Россия, – художественно описал свои ощущения композитор.

Он также признался, что буквально несколько недель назад завершил работу над созданием 8-й симфонии, в которой отразились все его мысли, связанные с историей России, начиная с 1945 года. В нее же вплелись и ноты настроений последних десятилетий, ставших периодом обострения в противостоянии Западу.

– Я очень хотел бы показать эту музыку широкой общественности, потому что в ней срезонировало также и то, что происходит сейчас на Украине. Иначе как злокачественной опухолью я это назвать не могу, и сегодняшняя военная спецоперация – это как медицинская операция по удалению наболевших военных точек. Я полностью уверен, что мою гражданскую позицию поддержат и мои коллеги-композиторы.

Два обращения Путина не только к нации – ко всему миру, считает советник ректора ВГСПУ, заведующий кафедрой педагогики Николай Сергеев, обязательно войдут в историю как составляющие доктрины гуманизма, который пропагандирует Россия.

– Вы знаете, я несколько раз переслушивал, перечитывал, вдумывался в слова нашего президента и понял, что он очень тщательно работал над текстом этих обращений. Там собраны убедительнейшие аргументы того, почему он принял такое решение, почему нельзя было поступить по-другому. Там описаны все красные линии, за которые нельзя было переступать и которые в итоге были нарушены. Что нас ждало бы впереди, не будь этого решения? Мрачное будущее и еще больше трагедий. Я уже не говорю про народ Донбасса, на который нельзя было смотреть без слез, и про народ Украины. Но я уверен, мы обязательно будем жить в мире и вместе строить хорошую жизнь.





О том, что два братских народа должны вновь наладить добрососедские отношения, говорили все без исключения участники круглого стола. Принудительное разобщение извне украинцев и россиян не сделало их счастливее, но привело к мировой трагедии – в этом уверен директор ФГБУ «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

– Конечно, мысли в голове у людей сейчас, наверное, противоречивые. Но я себя поймал на том, что ведь Россия не относится плохо к украинцам. У нас нет никакого национализма, мы действительно воспринимаем Украину как братский народ. Мы все разные, и это нормально – люди не бывают одинаковыми, но мы всегда жили как добрые соседи. И то, что произошло там, оно началось задолго до 2014 года. Целенаправленно взращивался нацизм, целенаправленно стравливали народ. Зачем это делали? Понятно, что это делалось не обычными украинцами, понятно, что их использовали, что всеми силами старались развести два народа. И если бы мы и сейчас продолжали это терпеть и смотреть спокойно, завтра мы бы увидели это уже в своей стране.





Фото: администрация Волгоградской области, "Комсомольская Правда. Волгоград"; "Волгоград - ТРВ"