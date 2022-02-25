Общество

Из Волгограда и Волжского вывозят беженцев

Общество 25.02.2022 15:02
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25.02.2022 15:02


Беженцев из Донбасса, которые прибыли в Волжский и в Волгоград 20 февраля и были расселены в пунктах временного пребывания, перевозят в пункты временного размещения граждан.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Городищенского района, в частности, часть семей с детьми, которые прибыли своим ходом в гостницу «Ахтуба» и прошли регистрацию, переедут в отель «Надежда» на окраине Волгограда на проспекте Дорожников. Глава Городищенского района Сергей Будников пояснил ИА «Высота 102», что отель готов принять 50 человек и предоставить 24 номера: 17 трехместных, 4 четырехместных и 3 номера для заселения двух человек. Расселение будет происходить, исходя из количества членов каждой семьи.

В гостиницы Волгограда - «Старт» и «Царицынская» - перевозят беженцев ЛНР и ДНР, с 20 февраля проживавших в гостинице «Ахтуба» в Волжском. 

В администрации Волгоградской области пояснили, что изначально прибывших в Волгоград и в Волжский граждан ДНР и ЛНР планировалось перераспределять из пунктов временного пребывания  в пункты временного размещения. Об этом, в частности, 20 февраля заявляла  заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, когда Волжский принимал первых беженцев. 

Ранее власти Волгоградской области заявили об открытии 98 пунктов временного размещения беженцев в различных районах региона. Для этих целей подготовлены турбазы, отели, различные спортивные, культурные учреждения. Всего субъект может принять около 3,5 тысяч человек, попавших в тяжелую ситуацию в связи с событиями на Донбассе. 

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