Из Волгограда и Волжского вывозят беженцев





Беженцев из Донбасса, которые прибыли в Волжский и в Волгоград 20 февраля и были расселены в пунктах временного пребывания, перевозят в пункты временного размещения граждан.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Городищенского района, в частности, часть семей с детьми, которые прибыли своим ходом в гостницу «Ахтуба» и прошли регистрацию, переедут в отель «Надежда» на окраине Волгограда на проспекте Дорожников. Глава Городищенского района Сергей Будников пояснил ИА «Высота 102», что отель готов принять 50 человек и предоставить 24 номера: 17 трехместных, 4 четырехместных и 3 номера для заселения двух человек. Расселение будет происходить, исходя из количества членов каждой семьи.

В гостиницы Волгограда - «Старт» и «Царицынская» - перевозят беженцев ЛНР и ДНР, с 20 февраля проживавших в гостинице «Ахтуба» в Волжском.

В администрации Волгоградской области пояснили, что изначально прибывших в Волгоград и в Волжский граждан ДНР и ЛНР планировалось перераспределять из пунктов временного пребывания в пункты временного размещения. Об этом, в частности, 20 февраля заявляла заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, когда Волжский принимал первых беженцев.

Ранее власти Волгоградской области заявили об открытии 98 пунктов временного размещения беженцев в различных районах региона. Для этих целей подготовлены турбазы, отели, различные спортивные, культурные учреждения. Всего субъект может принять около 3,5 тысяч человек, попавших в тяжелую ситуацию в связи с событиями на Донбассе.