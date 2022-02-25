В домах трех районов Волгограда планово отключат свет

Общество 25.02.2022 08:02
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25.02.2022 08:02
Сегодня плановые отключения коснутся части домов в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию АО «ВМЭС», так, в Красноармейском районе города без света с 10-00 до 16-00 останутся все дома, расположенные на улице Кольцова. В Кировском районе электричество пропадет с 9-00 до 17-00 на улицах ул.Сенная д.1-7, 9-17, ул.Песчаная д.2, ул.Травяная д.1-71, д.2а-4, ул.Песчаная д.6-80, ул.Ильмовая д.3, д.4, ул.Ореховая д.2, ул.Полесская д.6.
В Дзержинском районе столько же времени придется провести без света жителям домов по ул.51-й Гвардейской Дивизии д.17а, 19, ул.Республиканская д.19а, 16, 14, 12.
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