Общество

В домах трех районов Волгограда планово отключат свет

Общество 25.02.2022 08:02
0
25.02.2022 08:02


Сегодня плановые отключения коснутся части домов в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию АО «ВМЭС», так, в Красноармейском районе города без света с 10-00 до 16-00 останутся все дома, расположенные на улице Кольцова. В Кировском районе электричество пропадет с 9-00 до 17-00 на улицах ул.Сенная д.1-7, 9-17, ул.Песчаная д.2, ул.Травяная д.1-71, д.2а-4, ул.Песчаная д.6-80, ул.Ильмовая д.3, д.4, ул.Ореховая д.2, ул.Полесская д.6.
В Дзержинском районе столько же времени придется провести без света жителям домов по ул.51-й Гвардейской Дивизии д.17а, 19, ул.Республиканская д.19а, 16, 14, 12. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
25.02.2022 09:06
Общество 25.02.2022 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 09:03
Общество 25.02.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 07:50
Общество 25.02.2022 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 21:04
Общество 24.02.2022 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 20:28
Общество 24.02.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 19:59
Общество 24.02.2022 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 19:49
Общество 24.02.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 19:27
Общество 24.02.2022 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 18:01
Общество 24.02.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 17:02
Общество 24.02.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 16:17
Общество 24.02.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 15:39
Общество 24.02.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 14:50
Общество 24.02.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 14:43
Общество 24.02.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2022 13:09
Общество 24.02.2022 13:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:04
Цифра спешит на помощь: «Ростелеком» подключил оптическую связь и видеонаблюдение для волгоградской скорой медицинской службыСмотреть фотографии
09:16
Полиция Волгограда задержала в Ростове-на-Дону серийных кибермошенниковСмотреть фотографии
09:06
В центре Волгограда запретили стоянку машинСмотреть фотографии
09:03
Стыд и смрад: птицефабрика под Волгоградом завалила пометом бесхозную землюСмотреть фотографии
08:02
В домах трех районов Волгограда планово отключат светСмотреть фотографии
07:50
В волгоградском аэропорту отменили рейс в СочиСмотреть фотографии
21:04
Волгоградка отсудила у РЖД 300 тысяч рублей за смерть братаСмотреть фотографии
20:28
Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковкиСмотреть фотографии
20:25
Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупкамиСмотреть фотографии
19:59
Пассажиры маршруток из Волжского могут выплеснуть гнев на почту обладминаСмотреть фотографии
19:49
Аэропорт Волгограда хотят задействовать для перевозки пассажиров из Ростова и ЭлистыСмотреть фотографии
19:27
МВД предостерегло волгоградцев от участия в несогласованных акцияхСмотреть фотографии
19:05
Сотрудницу ВолГАУ, укравшую 4,5 млн у Минсельхоза, приговорили к 4 годам колонииСмотреть фотографии
18:37
Губернатор Бочаров провел оперативное совещание с силовикамиСмотреть фотографии
18:28
Туманом и гололедицей встретит Волгоградская область последнюю пятницу зимыСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области отремонтируют полувековой ДКСмотреть фотографии
17:33
«Ситиматик-Волгоград» начислил должникам Волгоградской области более 26 млн рублей пениСмотреть фотографии
17:31
«С удовольствием поеду в Кисловодск»: волгоградские депутаты ГД о санкциях ЕвросоюзаСмотреть фотографии
17:13
Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ в Волга-Раст-Октава с 26 февраля по 6 мартаСмотреть фотографии
17:09
В СИЗО №1 скончался волгоградский бизнесменСмотреть фотографии
17:02
Представители ОНФ и волгоградского аэропорта прокомментировали текущую ситуациюСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде приземлился второй за день самолет из МосквыСмотреть фотографии
15:41
Санкционный банк попросил снять деньги находящихся за границей волгоградцевСмотреть фотографии
15:39
Волгоградский сенатор пообещал накормить застрявших в аэропорту пассажировСмотреть фотографии
15:24
На конезаводе в Садах Придонья построили новое отделение и крытый манежСмотреть фотографии
14:50
«Надо подождать»: волгоградцев просят не сдавать путевки за границуСмотреть фотографии
14:43
«Позвоните завтра»: волгоградцы пытаются вложить сбережения в любые машиныСмотреть фотографии
14:24
Роскомнадзор предупредил СМИ о штрафах за фейки о военной спецоперацииСмотреть фотографии
13:48
«Их состояние прогрессивно ухудшалось»: двое 43-летних волгоградцев с ковидом умерли в больницеСмотреть фотографии
13:09
Волгоградки в марте получат сюрприз с электронными квитанциями за светСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 