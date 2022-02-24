Волгоградка отсудила у РЖД 300 тысяч рублей за смерть брата





Ленинский районный суд Волгоградской области взыскал с ОАО «РЖД» 300 тысяч рублей в пользу Анастасии Тембуровской, брат которой погиб под колесами поезда близ станции Разгуляевка в Волгограде. Истица запрашивала в три раза больше и намеревалась отсудить у железнодорожной компании 1 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда.

Трагедия произошла рано утром 29 марта 2021 года: машинист грузового поезда применил экстренное торможение, когда заметил лежавшего на путях мужчину, однако было слишком поздно – наезд предотвратить не удалось. Результаты судмедэкспертизы в дальнейшем показали, что смерть мужчины наступила от сочетанной травмы. Кроме того, на момент гибели он был мертвецки пьян: в его крови было обнаружено 3,09 промилле этилового спирта.

Уголовное дело по факту произошедшего возбуждать не стали – вина сотрудников РЖД не была установлена, более того, погибший сам нарушил правила нахождения граждан в зонах повышенной опасности.

– Причиной смертельного травмирования... явилось нарушение им же Правил..., совершенное в результате собственной грубой неосторожности при нахождении вблизи источника повышенной опасности, каким является железнодорожный путь, – отмечается в судебном решении.

Именно это являлось одним из основных аргументов юриста ОАО «РЖД», который просил суд отказать сестре погибшего в удовлетворении исковых требований.

– Иск удовлетворению не подлежит, поскольку вывод о травмировании истца источником повышенной опасности ОАО «РЖД» носит лишь предположительный характер, – заявил адвокат на заседании.

Представитель железнодорожной компании напирал и на тот факт, что погибший и его сестра не жили вместе, не вели общего хозяйства и в целом не были близки, следовательно, смерть мужчины не могла принести ей нравственные страдания. Тем не менее, судья Молоканов при рассмотрении дела отмел доводы РЖД. В частности, определил компанию как владельца источника повышенной опасности, который должен независимо от вины возместить истцу вред. Кроме того, в заключении эксперта четко сказано, что труп был найден с признаками железнодорожного травмирования.

Суд принял во внимание и тот факт, что гибель близкого человека сама по себе является необратимым обстоятельством, нарушающим психическое благополучие членов семьи. Однако предусмотренная законом денежная компенсация должна отвечать признакам справедливого вознаграждения за страдания. Приняв во внимание обстоятельства гибели мужчины, его грубую неосторожность, отсутствие вины работников РЖД, степень родства и характер пережитых страданий, суд уменьшил размер компенсации с 1 млн до 300 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.