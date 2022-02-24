Волгоградка отсудила у РЖД 300 тысяч рублей за смерть брата

Общество 24.02.2022 21:04
0
24.02.2022 21:04
Ленинский районный суд Волгоградской области взыскал с ОАО «РЖД» 300 тысяч рублей в пользу Анастасии Тембуровской, брат которой погиб под колесами поезда близ станции Разгуляевка в Волгограде. Истица запрашивала в три раза больше и намеревалась отсудить у железнодорожной компании 1 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда.
Трагедия произошла рано утром 29 марта 2021 года: машинист грузового поезда применил экстренное торможение, когда заметил лежавшего на путях мужчину, однако было слишком поздно – наезд предотвратить не удалось. Результаты судмедэкспертизы в дальнейшем показали, что смерть мужчины наступила от сочетанной травмы. Кроме того, на момент гибели он был мертвецки пьян: в его крови было обнаружено 3,09 промилле этилового спирта.
Уголовное дело по факту произошедшего возбуждать не стали – вина сотрудников РЖД не была установлена, более того, погибший сам нарушил правила нахождения граждан в зонах повышенной опасности.
– Причиной смертельного травмирования... явилось нарушение им же Правил..., совершенное в результате собственной грубой неосторожности при нахождении вблизи источника повышенной опасности, каким является железнодорожный путь, – отмечается в судебном решении.
Именно это являлось одним из основных аргументов юриста ОАО «РЖД», который просил суд отказать сестре погибшего в удовлетворении исковых требований.
– Иск удовлетворению не подлежит, поскольку вывод о травмировании истца источником повышенной опасности ОАО «РЖД» носит лишь предположительный характер, – заявил адвокат на заседании.
Представитель железнодорожной компании напирал и на тот факт, что погибший и его сестра не жили вместе, не вели общего хозяйства и в целом не были близки, следовательно, смерть мужчины не могла принести ей нравственные страдания. Тем не менее, судья Молоканов при рассмотрении дела отмел доводы РЖД. В частности, определил компанию как владельца источника повышенной опасности, который должен независимо от вины возместить истцу вред. Кроме того, в заключении эксперта четко сказано, что труп был найден с признаками железнодорожного травмирования.
Суд принял во внимание и тот факт, что гибель близкого человека сама по себе является необратимым обстоятельством, нарушающим психическое благополучие членов семьи. Однако предусмотренная законом денежная компенсация должна отвечать признакам справедливого вознаграждения за страдания. Приняв во внимание обстоятельства гибели мужчины, его грубую неосторожность, отсутствие вины работников РЖД, степень родства и характер пережитых страданий, суд уменьшил размер компенсации с 1 млн до 300 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Реклама
Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковки24.02.2022 20:28
Общество 24.02.2022 20:28
Пассажиры маршруток из Волжского могут выплеснуть гнев на почту обладмина24.02.2022 19:59
Общество 24.02.2022 19:59
Аэропорт Волгограда хотят задействовать для перевозки пассажиров из Ростова и Элисты24.02.2022 19:49
Общество 24.02.2022 19:49
МВД предостерегло волгоградцев от участия в несогласованных акциях24.02.2022 19:27
Общество 24.02.2022 19:27
В Волгоградской области отремонтируют полувековой ДК24.02.2022 18:01
Общество 24.02.2022 18:01
Представители ОНФ и волгоградского аэропорта прокомментировали текущую ситуацию24.02.2022 17:02
Общество 24.02.2022 17:02
В Волгограде приземлился второй за день самолет из Москвы24.02.2022 16:17
Общество 24.02.2022 16:17
Волгоградский сенатор пообещал накормить застрявших в аэропорту пассажиров24.02.2022 15:39
Общество 24.02.2022 15:39
«Надо подождать»: волгоградцев просят не сдавать путевки за границу24.02.2022 14:50
Общество 24.02.2022 14:50
«Позвоните завтра»: волгоградцы пытаются вложить сбережения в любые машины24.02.2022 14:43
Общество 24.02.2022 14:43
Волгоградки в марте получат сюрприз с электронными квитанциями за свет24.02.2022 13:09
Общество 24.02.2022 13:09
Застрявших на юге страны россиян вывезут дополнительными поездами24.02.2022 12:45
Общество 24.02.2022 12:45
Школы Волгограда и области продолжают работу в обычном режиме24.02.2022 12:33
Общество 24.02.2022 12:33
Ажиотажа в магазинах и банках Волгограда не наблюдается24.02.2022 12:12
Общество 24.02.2022 12:12
«Надеемся улететь»: из Волгограда в Москву сегодня осталось всего два рейса24.02.2022 12:03
Общество 24.02.2022 12:03
Реклама