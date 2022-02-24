Важная информация о диспансеризации граждан, перенесших COVID-19





Во исполнение Перечня поручений Президента РФ от 02 мая 2021г. № Пр-753 со второго полугодия 2021 г в лечебных учреждениях г. Волгограда и Волгоградской области проходит углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19.

Информирование граждан о необходимости прохождения диспансеризации проводится как с использованием традиционных способов и методов (смс-рассылки, письма, обзвоны), так и через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг. Записаться на конкретную дату прохождения диспансеризации в поликлинике, к который граждане прикреплены, можно, обратившись непосредственно в поликлинику или через тот же кабинет «Мое здоровье».

Лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, через два месяца после выздоровления. Обследования граждан проводятся по расширенной программе. Направлены они на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.

Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в дополнение к утвержденному перечню исследований и консультаций специалистов в рамках 1 этапа диспансеризации проводятся следующие обследования:

1) Измерения насыщения крови кислородом (сатурация) в покое. Сатурация показывает уровень насыщенности капиллярной крови кислородом, позволяет оценить уровень дыхательной недостаточности, которая может возникнуть у пациентов, после пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией;

2) Тест с 6-минутной ходьбой - один из методов диагностики сердечной недостаточности и определения ее функционального класса;

3) Спирометрия или спирография - методы исследования функции внешнего дыхания, позволяющие оценить функционального состояния легких и бронхов;

4)Общий (клинический) анализ крови развернутый, при котором дополнительно исследуется около 30 важнейших показателей крови, позволяющих оценить состояние организма, в том чисел такие ключевые показатели как: количество тромбоцитов, цветовой показатель крови, гемоглобин, лейкоцитарная формула крови и др.;

5) Биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, активности АЛТ и АСТ, лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови. Такое исследование необходимо для получения обширного и объективного представления о состоянии и отдельных органов, и всего организма;

6) Определение концентрации Д-димера в крови. Фрагменты белка Д-димера появляются в крови после разрушения тромба, поэтому данный показатель является важнейшим маркером тромбоза и связанных с ним состояний, опасных для жизни (легочная эмболия, тромбоз вен, заболевания сердца, и др.);

7)Проведение рентгенографии органов грудной клетки для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), если она не выполнялась ранее в течении года;

2 этап диспансеризации включает более тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания( при показаниях врача).

В рамках 2 этапа проводятся:

• эхокардиографии для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) , в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой;

• компьютерной томографии для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже;

• дуплексное сканирование вен нижних конечностей для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.

Все обследования проводятся по программе ОМС, т.е. бесплатно для граждан при предоставлении паспорта и полиса ОМС.

Если нарушены Ваши права как застрахованного лица, Вы можете обратититься за консультацией к страховым представителям своей страховой медицинской компании ООО «Капитал МС». Позвоните по телефону контакт-центра филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области 8 ( 8442) 55-01-65 или круглосуточную справочно-информационную службу по бесплатному для Вас номеру 8-800-100-81-02 .

Уважаемые застрахованные в ООО «Капитал МС»! Относитесь ответственно к Вашему здоровью, проводя профилактику осложнений после перенесенного заболевания COVID-19.

Ваше здоровье – Ваш Капитал!







