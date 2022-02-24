В Волгограде выбрали компанию для реставрации памятника комсомольцам – защитникам Сталинграда

Общество 24.02.2022 10:25
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24.02.2022 10:25
Власти Волгограда озвучили название организации, которой предстоит отреставрировать памятник комсомольцам – защитникам Сталинград. Фирма с говорящим именем «Реновацио» была отобрана по результатам открытого аукциона, сообщает ИА «Высота 102».
В администрации города сообщили, что в 2018 году этот же подрядчик занимался благоустройством территории, прилегающей к пароходу «Гаситель», памятного знака «400 лет Царицын-Сталинград-Волгоград». В прошлом году специалисты из данной организации восстановили «Братскую могилу воинов 62 и 65-й Армий», расположенную в парке им. Гагарина Краснооктябрьского района.
Напомним, согласно проекту рабочим предстоит провести демонтаж и полную замену старого плиточного покрытия, поскольку текущее состояние облицовки не позволяет провести ее восстановление. Чтобы предотвратить в будущем попадание влаги на железобетонный постамент, необходимо будет выполнить герметизацию стыков между облицованными плитами.
Специалисты дополнительно укрепят основание памятника армирующей сеткой, а фигуры воинов очистят и покроют защитным составом.
Работы должны стартовать с началом строительного сезона и завершиться до конца 2022 года.
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