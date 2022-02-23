Общество

Артиллерийским салютом завершился День защитника Отечества в Волгограде

Общество 23.02.2022 21:23
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23.02.2022 21:23


На нижней террасе Центральной набережной в Волгограде отгремел 15-минутный салют в завершение празднования Дня защитника Отечества. Артиллеристы 20-й мотострелковой дивизии запустили над Волгой 30 залпов с интервалом по 30 секунд. В праздничном мероприятии были задействованы дивизионные пушки ЗИС-3 и салютные пусковые установки 2А85.


За 15 минут до начала салюта, который стартовал в 21.00, на улице 7-й Гвардейской и нулевой продольной начали собираться жители и гости города – большинство приехали на машинах, кто-то пришел пешком из ближайших домов. Воочию грандиозный фейерверк увидели по меньшей мере две сотни человек, многие наблюдали за салютом из окон многоэтажек. Свидетелями запуска стали и проезжавшие по мосту через Волгу автомобилисты.



Праздничные огни артиллерийского салюта озарили небо еще в 9-ти городах юга России: Каспийске, Владикавказе, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.


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