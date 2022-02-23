Бизнесмен из Санкт-Петербурга купил Дворец культуры в Волгограде





Пятиэтажное здание Дворца культуры и техники волгоградского тракторного завода продано бизнесмену из Санкт-Петербурга Ивану Смирнову. С победителем торгов заключен договор купли-продажи, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты торгов.





Здание ДК общей площадью 11324,9 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 26146 кв. м по адресу ул. Адмирала Ушакова,5, ушло с молотка за 7 миллионов 610 тысяч рублей – почти в 2,5 раза ниже начальной стоимости объекта. Дворец культуры был повторно выставлен на продажу за 18,9 миллиона рублей. Ранее его пытались продать за 21 миллион рублей, но тогда желающих приобрести в собственность огромное здание не нашлось.





Дворец культуры и техники тракторного завода им. Дзержинского, где, согласно открытым источникам, выступали Иосиф Кобзон, Николай Рыбников, Леонид Утесов, Екатерина Шаврина и даже иллюзионист Вольф Мессинг, оказался заброшенным в конце 90-х. Последним его собственником было ООО «Паритет», которое в декабре 2020 года признали банкротом.





Согласно открытым данным, Иван Смирнов является учредителем нескольких зарегистрированных в Санкт-Петербурге организаций, которые специализируются на гостиничной деятельности, аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом.





Справка. Строить Дворец культуры и техники начали в 1939 году, но строительство оборвалось из-за войны. Из-за того, что здание не имело крыши, оно пережило авиабомбежки и избежало серьезных разрушений. Завершить стройку удалось только к 1953 году. Проект дворца выполнил архитектор Яков Корнфельд, который также построил дворец культуры имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда.

В 1950—1970-е годы дворец культуры и техники был главным центром притяжения для жителей Тракторозаводского района. Здесь выступали не только местные самодеятельные коллективы, но и симфонические оркестры, профессиональные артисты театра, кино и эстрады из столицы и других городов.

В 2002 году Волгоградский тракторный завод выставил дворец культуры и техники на аукцион, после чего он перешел в собственность завода железобетонных изделий №1. После этого здание дворца культуры постепенно стало приходить в упадок. В 2007 году его закрыли. В 2011 году прежний собственник был объявлен банкротом. Сейчас здание находится в запущенном состоянии и не используется.



