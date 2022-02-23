Волгоградская транспортная прокуратура открыла горячую линию для беженцев

Общество 23.02.2022 14:18
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23.02.2022 14:18
«Горячие линии» для граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР, организованы в Южной транспортной прокуратуре и ее структурных подразделениях. В Волгоградской, Лиховской, Ростовской, Саратовской и Таганрогской транспортных прокуратурах принимают обращения по вопросам соблюдения прав прибывающих на территорию России граждан из Донбасса.
Так, в Волгоградской транспортной прокуратуре «горячая линия» открыта по телефонам: 8 (8442) 39-34-69, 8-906-173-02-32.
По ним можно обратиться в случае нарушения прав и свобод при пересечении государственной границы РФ, пользовании объектами железнодорожной транспортной инфраструктуры, а также пребывании на пунктах временного размещения.
Как ранее сообщало информагентство, тем временем в ближайшее время не ожидается прибытие в Волгоградской области новых поездов с беженцами из Донбасса. Сейчас эвакуированные жители Луганской и Донецкой Народных Республик едут в основном в соседнюю Ростовскую область.
Первый и пока единственный поезд с беженцами прибыл в Волгоградскую область 20 февраля. Состав привез в регион 433 человека, в том числе 160 детей. Люди размещены в пунктах временного размещения в Волгограде и Волжском.
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