



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества – глава региона возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев в центре Волгограда. Здесь в братской могиле покоятся останки защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда.

В День защитника Отечества в Волгоградской области пройдет ряд памятных акций. В них примут участие ветераны, сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов, депутаты, общественники, жители и гости Волгограда. Дистанционно и в офлайн-формате состоятся экскурсии и выставки. В частности, на площадке исторического парка «Россия – моя история» откроется интерактивная выставка «Бронекатер БК-31. Поиск», в концертном зале Волгоградской филармонии и Царицынской опере пройдут праздничные концерты.