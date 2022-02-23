Общество 23.02.2022 09:10
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23.02.2022 09:10
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества – глава региона возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев в центре Волгограда. Здесь в братской могиле покоятся останки защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда.
В День защитника Отечества в Волгоградской области пройдет ряд памятных акций. В них примут участие ветераны, сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов, депутаты, общественники, жители и гости Волгограда. Дистанционно и в офлайн-формате состоятся экскурсии и выставки. В частности, на площадке исторического парка «Россия – моя история» откроется интерактивная выставка «Бронекатер БК-31. Поиск», в концертном зале Волгоградской филармонии и Царицынской опере пройдут праздничные концерты.
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