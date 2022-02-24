Волгоградки в марте получат сюрприз с электронными квитанциями за свет

Общество 24.02.2022 13:09
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24.02.2022 13:09
Абоненты «Волгоградэнергосбыта» получат мартовские квитанции с новыми приключениями супергероя – им стало мобильное приложение компании. В доступной, форме герой красочных комиксов разъясняет, как надо действовать в различных ситуациях.
– Первая серия иллюстрированных рассказов вызвала огромное количество положительных откликов. Мы не ожидали такого всплеска эмоций, хотя надеялись, что такая подача информации поможет людям разобраться в мобильном приложении компании и понять, чем оно для них полезно, – признаются энергетики.
Приключения супергероя продолжаются: вторая серия иллюстрированных рассказов теперь будет и в электронной квитанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», мартовский «выпуск» истории посвящен волгоградкам.
Кстати, абоненты, получающие цифровую квитанцию, увидят сюрприз от энергетиков раньше – не позднее первого марта, когда квитанция придет на электронную почту.
Кроме того у электронного платёжного документа масса преимуществ перед бумажным аналогом: его удобно хранить в компьютере и на смартфоне, удобно пересылать, он не занимает места, не теряется, всегда можно распечатать из электронной почты или личного кабинета и легко оплатить тут же в два клика и без комиссии.
На электронную квитанцию можно подписаться прямо сейчас, перейдя по ссылке https://lk.energosale34.ru в Личный кабинет или по этой ссылке https://lk.energosale34.ru/page.php?page=lk-send-receipts на главную страницу сайта «Волгоградэнергосбыт». Также функция подписки доступна в мобильном приложении компании.
– Отказ от бумажной квитанции – это вклад в экологию и сохранение природных ресурсов, – напоминают энергетики.
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